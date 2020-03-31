Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs Sonsuza Kadar Hayatımızda Olacak

Rusya Federasyonu'nun en eski tıp okulu olarak kabul edilen Seçenov Üniversitesi'nden virüs bilimci Aleksandr Lukaşev, yeni tip koronavirüs COVID-19 hakkında önemli açıklamalar yaptı.

31.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:49
Koronavirüs Sonsuza Kadar Hayatımızda Olacak
Rusya Federasyonu'nun en eski tıp okulu olarak kabul edilen Seçenov Üniversitesi'nden virüs bilimci Aleksandr Lukaşev, yeni tip koronavirüs COVID-19 hakkında önemli açıklamalar yaptı. Lukaşev, yeni koronavirüs türünün asla yenilemeyeceğini ve grip gibi hayatımızda olmaya devam edeceğini dile getirdi. Virüsün yok olmamasının başlıca etkeninin çok geniş kitlelere ulaşması olduğunun altını çizen Lukaşev, sınırlı sayıda insana yayılmadığı için virüsü tamamen engellemenin mümkün olmayacağını kaydetti. Rus basınına konuşan Seçenov Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji, Tropikal ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Lukaşev, Kovid-19'un tamamen yok edilen atipik pnömoniyle (SARS) kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Lukaşev, "Kovid-19 yok olmayacak, çok geniş kitlelere yayıldı, çok hızlı yayılıyor ve dünyanın tüm ülkelerine ulaştı. Muhtemelen bu virüs, sonsuza dek bizlerle kalacak" dedi. Bununla birlikte Lukaşev, Kovid-19'un gelecekte toplumlar için tehlike olmaktan çıkacağı tahmininde de bulundu.

SARS virüsünün belirli bölgelerde ve sınırlı sayıda insanda bulunması sebebiyle yok edilebildiğini aktaran bilim insanı, halihazırda tespit edilen 1 milyon vakanın olmasının durumu güçleştirdiğini kaydetti. Keza Lukaşev'den önce bilim insanları benzer açıklamalar yaparak, virüsün çok fazla kişide görülmesinin mutasyon şansını artırdığını ve virüse sürekli kendini yenileme şansının böylece verildiğini aktarmışlardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Rusya, Teknoloji
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüs Sonsuza Kadar Hayatımızda Olacak - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:44: Konya Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarını 2019 rakamlarına çekti - Haberler 14:42: Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi - Haberler 14:42: Cenaze namazında korona virüs tedbiri - Haberler 14:40: Koronavirüsle mücadelede dijital teknoloji ve cep telefonu uygulamaları nasıl kullanılıyor? - Haberler 14:34: Hisarcık'ta gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için koruyucu maske üretti - Haberler 14:08: İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir - Haberler 13:51: Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi - Haberler 13:44: MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı - Haberler 13:12: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık