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Koronavirüs soruşturmaları kapsamında 56 ilde 372 kişi hakkında işlem yapıldı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal medyadan manipülatif paylaşım yapan, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kötü muamelede bulunan, karantina tedbirine aykırı davranan, stokçuluk ve karaborsacılık yapan ile kaçak maske satan toplam 372 kişi hakkında, 56 ilde adli işlem yapıldı.

28.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:31
Koronavirüs soruşturmaları kapsamında 56 ilde 372 kişi hakkında işlem yapıldı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal medyadan manipülatif paylaşım yapan, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kötü muamelede bulunan, karantina tedbirine aykırı davranan, stokçuluk ve karaborsacılık yapan ile kaçak maske satan toplam 372 kişi hakkında, 56 ilde adli işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 314 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan biri tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 205 kişi serbest bırakılırken, bir kişinin gözaltı işlemi devam ediyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara kötü muamelede bulunan 7 kişi hakkında da işlem yapıldı. Bunlardan biri hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 6'sı serbest bırakıldı.

14 günlük karantina tedbirlerine aykırı davrandıkları için haklarında işlem yapılan 9 kişiden 8'i serbest salıverildi.

Stokçuluk, sahte- kaçak dezenfektan, faturasız maske nedeniyle 42 kişi hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 32 kişi serbest bırakılırken, 3 kişi halen gözaltında.

Böylece 56 ilde 372 kişi hakkında yapılan işlemlerde, 3 şüpheli hakkında tutuklama, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Adalet Bakanlığı, Güncel

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