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Koronavirüs: Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu sınıfa giriyor?

Bilim insanları bir yeni tip koronavirüs taşıyıcısının virüsü ortalama 3,3 kişiye bulaştırdığını tahmin ediyor. Fakat "süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bazı bireyler kendileri herhangi bir semptom göstermese bile hastalığı bu ortalamanın çok üzerindeki insana bulaştırabiliyor

20.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:28
Koronavirüs: Süper taşıyıcı ne demek? Kimler bu sınıfa giriyor?
Bilim insanları bir yeni tip koronavirüs taşıyıcısının virüsü ortalama 3,3 kişiye bulaştırdığını tahmin ediyor. Fakat "süper taşıyıcı" olarak adlandırılan bazı bireyler kendileri herhangi bir semptom göstermese bile hastalığı bu ortalamanın çok üzerindeki insana bulaştırabiliyor.

Süper taşıyıcı ne demek? Kimlere süper taşıyıcı deniyor?

Covid-19'un nasıl bulaştığı tam olarak bilinmiyor ama koronavirüs ailesindeki diğer hastalıklar gibi ağız ve burundan çıkan damlacıklar yoluyla farklı organizmalara yayıldığına inanılıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

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