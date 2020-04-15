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Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDIAdana'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede test sonucu beklenirken, gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K.'nin, kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

15.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:54
Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana 'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede test sonucu beklenirken, gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K.'nin, kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. L.K.'nin, hastane polisine verdiği ifadede, "Ben koronavirüslü değilim, evime gideceğim" dediği öğrenildi. L.K., hastanede 14 gün karantinaya alındı.

Darbedilen güvenlik görevlisi Cüneyt Eşli ise aldığı darp raporunun ardından dinlenmesi için evine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel
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