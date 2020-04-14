Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs şüphelisi, hamile eşi doğuma gidince kaçmış

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtıktan sonra yakalanarak tekrar tedaviye alınan Ufuk G.'nin (38) ilk testi negatif çıktı.

14.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:49
Koronavirüs şüphelisi, hamile eşi doğuma gidince kaçmış

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtıktan sonra yakalanarak tekrar tedaviye alınan Ufuk G.'nin (38) ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin, hamile eşinin başka bir hastaneye doğum için götürülmesi üzerine kaçtığı öğrenildi.

Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., koronavirüs belirtileri gösterince dün ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin ikinci katında gözlem altına alınan Ufuk G., odadaki iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp, pencereden zemine inerek kaçtı.

Ufuk G.'nin odada olmadığını gören görevliler, polisi aradı. Yapılan araştırma sonunda Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek, tedaviye alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEFATİF ÇIKTI

Ufuk G.'nin ilk koronavirüs testi negatif çıktı. Rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle ikinci kez test yapılacağı bildirilen Ufuk G.'nin hamile olan eşinin doğum için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne yatması üzerine kaçtığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs şüphelisi, hamile eşi doğuma gidince kaçmış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: ABD'de yeni korona virüs testine FDA'dan onay - Haber 14:12: Elazığ'da 2 apartman daha karantinaya alındı - Haber 14:12: Son Dakika: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık. - Haber 14:12: Samsung "Bir Bilene Sor" uygulaması üzerinden Galaxy Tab S6 hediye ediyor - Haber 14:12: Kuzey Ege için fırtına uyarısı - Haber 13:55: Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı - Haber 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı - Ekonomi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler