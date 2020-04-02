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Koronavirüs şüphesi nedeniyle il hakemi ve eşi karantinaya alındı

Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

02.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:20
Koronavirüs şüphesi nedeniyle il hakemi ve eşi karantinaya alındı
Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik korona virüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi yazılı bir açıklama ile üzücü haberi verdi. Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik'in koronavirüs şüphesi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındığı açıkladı. Tedavilerine başlanan Çelik çiftinin yapılacak tetkikler sonucunda korona virüsü olup olmadığını belirlenecek. Öte yandan İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik'in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi Başkanı Ümit Kaya, son düdüğü hakemlerinin çalacağını söyleyerek, "Değerli hakem ve gözlemcilerimiz! Camiamıza büyük bir üzüntü ile duyururuz... İlimizin tecrübeli ve sevilen İl hakemlerinden Eren Ferhat Çelik hocamız ve sevgili eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik hanımefendi Covid-19 şüphesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karantinaya alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Sevgili hakemimizin ve eşinin sağlık durumu şuan da iyi. Süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelerden camiamızı anlık haberdar edeceğiz. Günümüz birlik günüdür. Dualarınızı sevgili hakemimiz ve eşinden eksik etmeyin. Mücadele başladı. Son düdüğü her zaman ki gibi hakemimiz çalacak. Başlarıyla bitir şu mücadeleyi. Büyük camian seni bekliyor Eren Ferhat Çelik" dedi. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ferhat Çelik, Koronavirüs, Zonguldak, Spor
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