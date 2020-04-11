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Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti

Bursa'da bir vatandaş, hastanede koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken sağlık çalışanlarının maske takması yönündeki uyarılarını dikkate almadı. ''Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın'' diyen hasta ve doktor arasında geçen diyalog, odada bulunanlar tarafından videoya alındı.

11.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:03

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testinin sonuçlarını bekleyen şahıs yapılan tüm uyarılara rağmen maske takmamak için direndi. Doktorun uyarılarını dinlemeyen şahsın ''Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın'' diyerek sergilediği rahat tavır, odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

MASKE TAKMAYI REDDETTİ

9 Nisan'da Gemlik Devlet Hastanesi'nde; boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen erkek, gözlem alanına alındı. Hastaya şikayetlerinin Covid-19 belirtilerinden olması nedeniyle koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi. Ancak hasta maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti. O anlar, odada bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

''BEN SİZDEN KORKUYORUM, SİZ BENDEN KORKMAYIN''

Karantina alanına yatırılan koronavirüs şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan Abdülhalim Hoşer, "Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz." diyerek uyarıda bulundu. Hasta ise "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım." cevabını verdi.

Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Gemlik, Güncel
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