Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler

Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettilerAFYONKARAHİSAR'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbedip, tehdit etti.

14.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:05
Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler
AFYONKARAHİSAR'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbedip, tehdit etti. Darp raporu alan 4 doktorun şikayetçi olduğu 2 saldırgan gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covid Tecrit Bölümü'nde meydana geldi. Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen G.Y.C. ve Y.A.'ya test yapıldı. Sonuçları temiz çıkan G.Y.C. ve Y.A., saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darbetti. Daha sonra saldırganlardan biri doktorları, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek tehdit etti. 2 şüpheli daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.
Saldırı sonucunda yaralanan doktorlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne gönderildi. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda doktorların boyun, yüz ve kollarında yumruk darbelerine bağlı kızarıklıklar olduğu belirtildi. Darp raporu alan ve beyaz kod uyarısı veren doktorların şikayetçi olduğu G.Y.C. ve Y.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Afyon, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9’a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Son Dakika: Bingöl’de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı Haber
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 10 ev çöktü, 9 kişi yaralandı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Haberler››Güncel››Koronavirüs şüphesiyle getirildikleri hastanede 4 doktoru darbettiler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:23: Vali Erin jandarmayı pasta keserek kutladı - Haber 19:22: Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (1) - Haber 19:19: Son dakika haberleri! ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA ŞÜPHELİ PAKET - Haber 19:18: Bakan Soylu'dan "Bingöl" açıklamaları - Haber 19:18: Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi - Haber 19:05: Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek - Haber 18:52: Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 15:12: Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler