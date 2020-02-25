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Mardin'de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Türk şoförün test sonuçları bekleniyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurunca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoförün test sonuçları bekleniyor. Öte yandan şoföre müdahale eden sağlık personellerinin kıyafetleri yakılarak imha edildi.

25.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:18

'in ilçesinde, 'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurunca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. D.T.'nin Ankara'dan gelecek test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Şoföre müdahale eden sağlık personellerinin kıyafetleri yakılarak imha edildi.

14 GÜN KARANTİNADA OLACAK

TIR şoförlüğü yapan D.T, yüksek ateş şikayetiyle dün saat 15.00 sıralarında Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan D.T, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle gözlem altına alındı. Prosedür gereği bulaşıcı hastalığın kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle gözlem altında tutulacağı öğrenilen şoförden alınan numuneler, test için Ankara'ya gönderildi.

MÜDAHALE EDENLERİN KIYAFET VE MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ

Acil serviste D.T'ye müdahale eden sağlık ekiplerinin giysi ve malzemeleri, hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yakılarak imha edildi. Ankara'ya gönderilen numune incelemesinin perşembe gününe kadar sonuçlanacağı belirtilirken, yapılacak testlerle virüsün D.T'ye bulaşıp bulaşmadığı ortaya çıkacak. Özel odada gözlem altında tutulan ve kimseyle görüştürülmeyen D.T'nin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi. Öte yandan D.T'nin gözlem altında tutulduğu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gelen bazı kişilerin maskeyle, bazılarının kıyafetleriyle, bazı kadınların ise tülbentleriyle ağızlarını kapatarak, önlem aldıkları görüldü.

ANKARA'DA KORONAVİRÜS PANİĞİ

Ankara'da da koronavirüs paniği yaşanıyor. Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağı koronavirüs şüphesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Mardin'de koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Türk şoförün test sonuçları bekleniyor

Kızıltepe, Mardin, İran, Sağlık, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (20)
:-:hani kapılar kapanmıştı hepsi hikaye o kapılar maalesef kapanmaz kapanmıyor da çünkü oraya giden halkımız olduğu sürece o kapı hep aralık kalacak onları almak zorunluluğumuz var ve bana bulaşmaz bana bir şey olmaz kimse dememeli laboratuvar da üretilen bu virus insanlığı tehdit ediyor
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METEHAN:bize birşey olmaz teğer geçer üzüm pekmezi için kelle paça yiyin dünyanın en iyi bilenlerini dinleyin
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MEDA:Tahran serbest.
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MURAT CAN:virüsten ölenlerin haberini yapıp, bir sürü aşıyı satacaklar. o aşıların içinde ne var bizlerde anlayıp dinlemeden kendimize şırınga edeceğiz. Allah sonumuzu hayretsin.
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MÜSÜLMAN:bütün salgın hastalıklar aşıyı red eden sözde akıllılardan yayılıyor.
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ADSGSDG:kişinin aile veya oraya gelene kadar kaç kişinin yanında geçmiş bu ihtimaller ne olacak. eğer pozitif çıkarsa allah korusun o geldiği tüm güzergahları düşünemiyorum. onlar da başka yerlerde dolaşarak herkes bulaştırı.
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AAAAAAAAAAAAA:Hani bu İrana seferler durdurulmuştu?????????????????
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YORUM:Sadece Türkler
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ULA RECEP:Kardeş sen saf mısın? THY Tahran İstanbul seferini yapan uçak Ankara''ya acil iniş yaptı. Hani İran''dan seferler iptal edilmişti? Vatandaş bunu soruyor. Demek ki hepsi yalan.
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RECEP:Acil inis yapti deniliyor kardes safmisin :)
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