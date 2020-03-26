'Koronavirüs' şüphesiyle hastanede tutulan Fenerbahçeli boksör taburcu edildi

İngiltere 'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönen boks milli takımı kafilesinde yer alan bir sporcu ve bir antrenörün koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü, boksör Serhat Güler'in, yeniden gerçekleştirilen 'koronavirüs' testlerinin sonucunun negatif çıktığını ve sporcunun tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere'de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur. İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA