Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Koronavirüs' şüphesiyle hastanede tutulan Fenerbahçeli boksör taburcu edildi

İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönen boks milli takımı kafilesinde yer alan bir sporcu ve bir antrenörün koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

26.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:39
'Koronavirüs' şüphesiyle hastanede tutulan Fenerbahçeli boksör taburcu edildi

İngiltere 'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönen boks milli takımı kafilesinde yer alan bir sporcu ve bir antrenörün koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü, boksör Serhat Güler'in, yeniden gerçekleştirilen 'koronavirüs' testlerinin sonucunun negatif çıktığını ve sporcunun tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere'de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur. İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü  hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Tokyo, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››'Koronavirüs' şüphesiyle hastanede tutulan Fenerbahçeli boksör taburcu edildi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Suudiler peşinde! Galatasaray’a Feghouli piyangosu Spor
Suudiler peşinde! Galatasaray'a Feghouli piyangosu
Fenerbahçe’de Serhat Güler hastaneden taburcu edildi Spor
Fenerbahçe'de Serhat Güler hastaneden taburcu edildi
Ünlü teknik adamdan Terim itirafı: Ondan çok etkilendim Spor
Ünlü teknik adamdan Terim itirafı: Ondan çok etkilendim
Terim’in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor Spor
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık’ın eski eşiyle ilgili karar verildi Spor
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşiyle ilgili karar verildi
İtalyan golcüyle sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı! Spor
İtalyan golcüyle sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı!
Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı Spor
Merih Demiral, gönülleri fethetti! 2 bin aileye erzak yardımı
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı Spor
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Spor Haberleri

22:01: Ronaldo'nun Öldürücü Hızı - Spor 22:01: Dugout'a Hoşgeldin Brighton & Hove Albion - Spor 22:01: Kylian Mbappe'nin Patlayıcı hızı - Spor 21:52: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: "Serhat Güler taburcu edilmiştir" - Spor 21:52: Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'ndan "Evde kal" çağrısı - Spor 21:45: Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde - Spor 21:07: Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı - Spor 20:28: Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı - Magazin 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 18:42: Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı - Spor 18:37: Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak - Spor