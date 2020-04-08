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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu

Geçtiğimiz hafta koronavirüs şüphesiyle apar topar hastaneye giden ve tedavi altına alınan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu. Bu gelişme sonrası ünlü oyuncu taburcu edilerek evine gönderildi.

08.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:03

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği Ulus 'daki özel hastanede koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınmıştı. Test sonucu negatif çıkan ve zatürre olduğu tespit edilen oyuncu için takip ve tedavi kararı verilirken sabaha karşı 03.00'da hastaneden taburcu oldu.

KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALDILAR

Çukur dizisinde oynayacağı iddia edilen başarılı oyuncunun, 1 haftadır tedavi gördüğü hastaneden basın mensuplarına görüntü vermemek için gece saatlerinde taburcu edildiği bilgisine ulaşıldı. Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile birlikte Kemerburgaz'daki evlerine giderken çiftin kendilerini 14 günlük karantinaya aldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan bilgi paylaşmaması dikkat çekti.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ’a zatürre teşhisi konuldu
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ, Ulus, Magazin

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Yeni tip koronavirüs, şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
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Haberler ›› Magazin ››Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu - Magazin
Yorumlar (2)
SARI:Bütün hastalara allah şifa versin zor günlerdeyiz
Cevap Yaz 0 2
KOOT:Bu bile kendine bakamıyorsa biz elbette hasta oluruz.
Cevap Yaz 0 2

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