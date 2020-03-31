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Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi

KARAMAN'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden S.Y. (35) adlı kas hastası kadın, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından defnedildi.

31.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:01
Koronavirüs şüphesiyle tedavi görürken ölen kadın toprağa verildi

KARAMAN'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden S.Y. (35) adlı kas hastası kadın, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından defnedildi.

Karaman Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan kas hastası S.Y.,  bu sabaha karşı hayatını kaybetti. S.Y.'nin cenazesi, cenaze aracıyla, şehir mezarlığına getirildi. S.Y.'nin maske ve eldiven takan az sayıda yakını, cenaze araçtan indirilmeden, 1'er metre mesafeyle saf tutarak, cenaze namazı kıldı.

S.Y.'nin cenazesi özel kıyafetli görevliler tarafından, cenaze torbasıyla birlikte defnedildi.

Defin işlemini, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da takip etti.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, Güncel
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