Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede hemşire kızı yalnız bırakmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetiyle kızının görev yaptığı hastanede koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alınan emekli maden işçisi taburcu edildi.

25.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:28
Koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede hemşire kızı yalnız bırakmadı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetiyle kızının görev yaptığı hastanede koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi altına alınan emekli maden işçisi taburcu edildi.
İlçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde ikamet eden emekli maden işçisi Şanver Aktağ, öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine kızı Selda Aktağ'ın görev yaptığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Hemşire Selda Aktağ, tedavi sürecini yakından takip ettiği ve Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı babasını taburcu edilmesinin ardından köylerindeki evine götürdü.
Aktağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının çalıştığı hastanede tedavi görmesinin farklı bir duygu olduğunu söyledi.
Babasının tedavisinin kendisinin görev yaptığı hastanede gerçekleştirildiğini anlatan Aktağ, "Testleri negatif çıktı ve taburcu ettik. Hastanede babama temas etmedim, yakınlaşamadım, sarılamadım. Çok üzücüydü. Çok şükür sağlık durumu iyi. Hastaneden taburcu edildikten sonra ben alarak köyümüzdeki evimize getirdim. Babamın 14 günlük izolasyon süresi var." ifadelerini kullandı.
Baba Şanver Aktağ da Ereğli Devlet Hastanesinde bir süre akciğer tedavisi gördüğünü, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak kızının görev yaptığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alındığını dile getirerek, "Testlerimiz çok şükür temiz çıktı. Akciğerde bir enfeksiyon olduğu belirtilerek bir süre tedavi gördüm. Kızım sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadı. Hastane personeli bizimle çok yakından ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.
Sağlık çalışanlarının büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğine vurgulayan Aktağ, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Lille taraftarı, Yusuf Yazıcı’nın hayal kırıklığı yarattığını düşünüyor Haberler
Lille taraftarı, Yusuf Yazıcı'nın hayal kırıklığı yarattığını düşünüyor
’Babam dilendiriyor’ diyen çocuklara polis yardım eli uzattı Haberler
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Haberler››Güncel››Koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede hemşire kızı yalnız bırakmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:28: Adıyaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı - Haber 18:24: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:24: OPEC Başkanından petrolün varil fiyatının 40 dolara yükselmesi beklentisi - Haber 18:23: VAN Bahçesaray'da açan ters laleler karla bir başka güzel-2 - Haber 18:20: İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeni ile 413 kişi hayatını kaybederken, hayatını... - Haber 17:21: İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz - Haber 17:11: Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:36: 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı - Haberler 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber