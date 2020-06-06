Koronavirüs süreci doğaya yaradı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin çevreye olumlu yansımaları olduğunu bildirdi.

06.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:50
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin çevreye olumlu yansımaları olduğunu bildirdi.
Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi Boncuk Koyu'nda, üreyebilen ve zararsız tür olarak bilinen kum köpek balıklarının bulunduğu bölgede yaptığı incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökova Körfezi'nin biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Gökova Körfezi'nin, ulusal ve uluslararası öneminin oldukça yüksek bir alan olduğunu aktaran Turan, bölgede yaşayan kum köpek balıklarının Akdeniz'de sadece Gökova'da ürediğini dile getirdi.
"Kaçak avcılığı Alo 181 hattına bildirelim"
Aynı zamanda 4 mağaranın aktif olarak foklar tarafından kullanıldığına değinen Turan, şunları kaydetti:
"Gökova'da 20 yıldır özel koruma çevre bölgesi olduğundan beri, sürülere yönelik koruma ve izleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları sivil toplum kuruluşları, bölgedeki yerel halkla birlikte gerçekleştirmemiz, başarımızı bir kat daha artırdı. Lütfen kaçak avcılığa müsaade etmeyelim. Kaçak avcılığı Alo 181 hattına bildirelim."
Kovid-19 sürecinde hayvan popülasyonu arttı
Turan, Kovid-19 sürecinde çevre duyarlılığının topluma olumlu yansımaları olduğunu belirterek, "Kovid-19 sürecinde hayvan popülasyonlarında oldukça artış kaydettik. Bunlar oldukça önemli. Sürecin olumsuz yansımaları gündemde kaldı hep ancak çevre açısından olumlu tarafları da oldu. Kovid-19 süreci, doğanın yenilenmesini, korunan hayvanların artışını hızlandırdı. Çevre adına olumlu sonuçları bakanlık olarak bizi oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı. Koronavirüs süreci doğaya yaradı

Kaynak: AA

Etiketler: Gökova, Muğla, Güncel, Haber

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