KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GÜVENLİ TURİZM DÖNEMİ... RESTORAN OTEL, OTOBÜSLERDE DENETİMLER BAŞLADI -1.

Güvenli Turizm Sertifikası için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar denetime başladı. Oteller, restoranlar ve dünden itibaren de turist otobüsleri 150'ye yakın soru üzerinden koronavirüse karşı adım adım denetleniyor. Bakanlığın belirlediği denetleme firmalarında görevli kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve hatta veterinerler turizmi daha güvenli hale getirmek için didik didik inceleme yapıyor. Denetimleri yapan firmalardan RoyalCert Türkiye Başkanı Alphan Namlı, Program 6 ay süreyle çalışacak, her ay denetimler yapılıyor. 2 ayda bir de gizli müşteri denetimi söz konusu. Gizli müşteriler işletmenin haber i olmadan, eğer otelse rezervasyonunu yaptırıyor, 1 gün konaklama yapıp, bakması gereken noktaları bir müşteri gözüyle inceliyor. dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı artık Güvenli Turizm Belgelendirme Programı ismiyle koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar, kafelerde ve turist taşımacılığı yapan otobüslerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almalarını amaçlıyor, Belge, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine yapılan denetimler sonucunda veriliyor.KARANTİNA ODASIRestoran ve otel denetimleri kapı girişlerinden itibaren yapılıyor. Denetimleri kimyager, gıda mühendisi, biyolog, veterinerlerden oluşan ekipler denetleyecek. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, Bebek'te bulunan bir restoranda yapılan denetime katıldı. İlk olarak restorana giren müşteriler güvenli mesafede bekletiliyor ve dezenfektan tutuluyor, maskesi yoksa maske veriliyor. Ateş ölücümü yapıldıktan sonra da içeri alınıyor. Eğer müşterilerin ateşi yüksek çıkarsa, 'karantina odası' adı verilen bir alana alınıyor. Bu alanda sağlık ekipleri gelene kadar diğer müşterilerden ayrı bir şekilde bekletiliyor. Mekanlardaki masalar çapraz koltuklarla güvenli mesafeye uygun şekilde dizayn ediliyor. Tuz, biber, şeker, çatal, bıçak gibi ürünler tek kullanımlık olmak zorunda. Tuvaletlerde ise yine müşterilerin ya seyrek olarak içeri alınması ya da kabin ve lavaboların güvenli mesafe uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Program yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, kovid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122, otobüsler için ise 44 kriterden oluşuyor. Her kriter için bir soru bulunuyor. Tesislerin ve otobüslerin belgeyi alabilmesi için bütün soruların cevabının evet olması gerekiyor.OTOBÜS DENETİMLERİ BUGÜN BAŞLADIOtobüslerin de sertifikalandırma çalışması başladı. DHA'nın görüntülediği denetimlerde turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor. Otobüse binmek isteyen turistler ilk olarak güvenli mesafede tutuluyor. Ateşleri ölçülüyor, valizleri dezenfekte edilerek otobüse alınıyor. Otobüslerde şehirlerarası yolculuk kurallarında olduğu gibi bir koltuk boş bırakılarak güvenli mesafe sağlanıyor. Turistlere dezenfektan ikram ediliyor, maske dağıtılıyor. Bu belgeyi alan otobüs, otel, kafe, restoranlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde görülebiliyor. Ayrıca mekanların ve otobüslerin camlarına sertifika etiketi yapıştırılıyor.GİZLİ MÜŞTERİLERE DİKKATSertifikalara konulacak kare kod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haber li, bir kısmı haber siz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.BİZ ULUSLARARASI BİR DENETİM KURULUŞU OLARAK UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPIYORUZDenetimleri yapan firmalardan biri olan RoyalCert Türkiye Başkanı Alphan Namlı, çalışmalarla ilgili olarak, şunları söyledi Restoran ve yeme içme tesisleri için ilk etapta çıkarılmış kriterler var. Sonrasında diğer sektörler içinde genişletilecektir. Bugün itibariyle de turizm taşımacılığı yapan araçlar eklendi. Restoran ve yeme içme tesisleri için belirlenen yaklaşık 150 sorudan oluşan bir soru listesi var. Bu soru listesi üzerinde biz uluslararası bir denetim kuruluşu olarak uygunluğun değerlendirmesini yapıyoruz. Malum gündemimiz pandemi. Hijyen ve sanitasyon kuralları ağırlık bir soru listesi hazırlanmış. Maske, mesafe ve hijyen kuralları bildiğimiz gibi bu konunun en önemli kuralları. Bu üçü özelinde diğer taşıma depolamadan, otellerde personel lojmanlarına varıncaya kadar ya da vale hizmetine varıncaya kadar hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanması, incelenmesine ve yönetilmesini içeriyor. Otellerde de 150 soru üzerinden misafir kabulünden çıkışa varıncaya kadar bütün departmanlar denetleniyor. Soruların hepsinin cevabının 'evet' olması gerekiyor. Hepsi 'evet' ise sertifika almaya hak kazanıyor. Bakanlığın belirlediği kimya mühendisi, gıda mühendisi, kimyager, biyolog, şimdi veterinerler de eklendi birkaç meslek dalını denetçi olarak kabul ediyoruz. Biz 17 ilde bu hizmeti veriyoruz, bütün turizm destinasyonları dahil. Başvuru yapıldıktan sonra planlama yapılıyor, denetime gidiliyor. Soru listesi üzerinden denetim yapılıyor ve her şey uygunsa sertifika almaya hak kazanıyorlar.BURADA YAPTIĞIMIZ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF DENETİMİAlphan Namlı, Program 6 ay süreyle çalışacak, her ay denetimler yapılıyor. 2 ayda bir de gizli müşteri denetimi söz konusu. Gizli müşteriler işletmenin haber i olmadan, eğer otelse rezervasyonunu yaptırıyor, 1 gün konaklama yapıp, bakması gereken noktaları bir müşteri gözüyle inceliyor. Daha sonra raporunu bizim belgelendirme komitesine sunuyor. Burada yaptığımız bir üçüncü taraf denetimi. Biz müşteri ya da işletmenin haricinde bir tarafız. Denetim kuruluşu olarak bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşuz. Sizin adınıza, sizden önce konusunda yetkin, uzman kişilerin ilgili kurallara göre konaklama yapacağınız ya da yeme içme için gideceğiniz yerin denetlenmesi söz konusu. İçiniz rahat olacak gitmeden önce. Bizim mottomuz da 'içiniz rahat olsun'. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesinde bütün bunlar yayınlanıyor, restoranlar ve konaklama tesisleri. Detaylı bilgiler var. İkincisi restoran girişlerinde yine bakanlığın belirlediği 'güvenli turizm işletmesi' logosu iliştirilecek dedi.OTOBÜSLERE SERTİFİKALAR YENİ VERİLECEKTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Başkanı Mustafa Yıldırım da Hem iç turizmde hem dış turizmde otobüslerin sertifika almaları gerekiyor. Şu andaki salgınla ilgili önemlerin alınması esasına dayalı bu sertifikasyon sürecidir. Bütün önlemlerin alınmış olası gerekiyor. Türkiye'de 52 bin D2 belgesine kayıtlı turizm işi yapmaya aday araç var. Ama bunlardan 40 bine yakını turizm alanında çalışıyor, 12 bin tanesi farklı işlerde çalışıyor. Bu çok büyük bir sayı, şu anda en büyük kitle turizm otobüsleri. Yeni başladık bu sertifikaya, denetimler yapıldı. Sertifikalar yeni verilecek. Sürücülerin eğitimleri tamamlandı dedi.