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Koronavirüs sürecinde 'lular dijitalleşmeyle birbirine bağlandı

Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona yaklaşırken, Vodafone müşterilerinin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı.

09.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:20
Koronavirüs sürecinde 'lular dijitalleşmeyle birbirine bağlandı
Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona yaklaşırken, Vodafone müşterilerinin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı.
Vodafone'dan yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" tedbirleriyle birlikte Vodafone'luların dijital kanalları kullanım oranının arttığı bildirildi.
Türkiye 'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, koronavirüsle mücadele kapsamında evinde kalan müşterilerine güçlü altyapısıyla destek oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdüren Vodafone, dijital ürün ve hizmetleriyle de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.
Son dönemde Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyona yaklaşırken, Vodafone müşterilerinin aylık dijital etkileşimleri ise 640 milyona ulaştı. Bu süreçte, Vodafone Yanımda mobil uygulamasında yüzde 15'e yakın, Vodafone Yanımda web sayfasında yüzde 35'lik trafik artışı görüldü.
Vodafone müşterilerinin dijital kanallardan yaptığı işlemler web tarafında yüzde 39 artarken, Vodafone Yanımda uygulaması özelinde bu artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. Vodafone'un mobil trafiğinde yüzde 13, sabit trafiğinde ise yüzde 21'lik artış kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"İnsanların evden çalıştığı, işyerlerine uzaktan bağlandığı, toplantılarını video konferans benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiği bir döneme girdik. Alışverişler online siteler üzerinden yapılıyor, uzaktan eğitim platformlarına ve dijital yayınlara talep artıyor. Bu dönemde internet en temel ihtiyaçlarımızdan biri haline geldi. Biz de tüm kaynaklarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz.
Türkiye'nin potansiyeline duyduğumuz inançla bugüne kadar yaptığımız toplam yatırım 22 milyar liraya yaklaştı. Bugün 81 ilde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. İnsanların aileleri ve arkadaşları ile bağlantıda olması, işletmelerin uzaktan çalışma modeliyle faaliyetlerini sürdürebilmesi, sağlık hizmetlerine elimizden gelen desteğin verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim almaya devam edebilmesi için şebekelerimiz ve uzman ekiplerimiz ile birlikte toplumun hizmetindeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, TV, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüs sürecinde 'lular dijitalleşmeyle birbirine bağlandı - Ekonomi

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