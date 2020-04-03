Koronavirüs sürecinde özel çocukların eğitimleri dijital ortamda sürüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlere ara verilirken, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel çocukların ailelerine dijital ortamda destek veriliyor.
03.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:14
Türkiye Beyazay Derneği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretime dijital mecrada devam edildiği, özel egˆitim gereksinimi olan c¸ocukların su¨rec¸ ic¸inde evlerde ebeveynleri ile hayatlarını devam ettirdiklerini belirtildi.
Tu¨rkiye Beyazay Dernegˆi'nin yurt genelindeki s¸ubelerinin bo¨lgelerinde olus¸turdukları Watshapp ya da digˆer dijital platformlarda o¨zel c¸ocukların egˆitimlerini veli ve aile is¸birligˆi ile devam ettirdikleri aktarılan açıklamada, Tu¨rkiye Beyazay Dernegˆi Genel Bas¸kanı Nejla Su¨mer'in sözlerine de yer verildi.
Sümer, "30 Nisana kadar rehabilitasyon merkezileri kapalı. C¸ocukların destek alacagˆı herhangi bir platform so¨z konusu degˆil. S¸ubelerimiz 1 haftadan bu yana olus¸turdukları Watshapp ve digˆer dijital platformlar u¨zerinden go¨nu¨llu¨lu¨k c¸erc¸evesinde c¸ocuklarımızın egˆitimlerine destek vermektedir. Biz birlikte bu su¨rec¸leri el birligˆi ile as¸acak gu¨c¸te bir millet ve devletiz" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA