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Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs tahlili yaptıran insanların bilgilerini yetkili kurumlarla paylaşmayan iki laboratuvar yetkilisine toplum sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

02.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tahlili yaptıran insanların bilgilerini Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlarla paylaşmayarak toplum sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla iki laborant hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, tahlil yapılan kişilerin isim, adres ve telefon bilgileri gizlendiği, hasta olduğu belirlenen kişiler için karantina tedbiri alınmasının engellendiği iddiası araştırılacak.

ENFEKTE HASTALARA KARANTİNA UYGULANAMADI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün suç duyurusuyla başlayan soruşturmada özel tıp laboratuvarlarının, kaç kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, isim, adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesinin istenmesine rağmen, "kişisel veri" olduğu gerekçe gösterilerek gizlediği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü tahlil sonuçlarının bildirilmemesi nedeniyle toplum sağlının çok olumsuz etkilenebileceğini belirttiği suç duyurusu dilekçesinde, özel tıp laboratuvarları yetkililerinin bu şekilde hastaların başkalarıyla temasının engellenmesini, bu kişilerin yakın çevresine de test yapılarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına engel olunduğu bildirildi.

LABORATUVAR YETKİLİLERİNİN İFADELERİNE BAŞVURULACAK

Başsavcılığın bu iddialarla ilgili özel tıp laboratuvarları yetkililerinin ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Soruşturmanın yürütüldüğü TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçunu düzenleyen TCK'nın 195'inci maddesi şöyle: "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

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Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Başsavcı, İstanbul, Sağlık, Güncel

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Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma

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Haberler ›› Sağlık ››Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma - Haberler
Yorumlar (6)
METİN:lisansını iptal edin akıllasınlar
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KILIÇ:halka yaymasına saglamak maksadı varsa çok agır ceza verilmeli.
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HALK:halka bulaşmasını yaymak maksadı var ise çok agır ceza verilmeli.
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ALİ:BU devletin ekmeğini yeyip hainlik yapanların ekmek kursağında kalsın inşallah. .
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MİSAFİR:Bunlara en iyi ceza korona virüsü vereceksin tahlil ister yapsın ister yapmasın.......
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GENÇ:bazı insanlar para için kendini satar buda örneği
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