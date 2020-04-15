Koronavirüs talebi azalttı, ıspanak tarlada kaldı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, yetiştirilen ıspanaklara alıcı çıkmayınca tarladan toplanmadı.

Yenişehir ilçesindeki kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde çiftçiler, sözleşme yaptıkları firmaların, "Talep yok" diyerek ürünü teslim almadıklarından yakındı. S.S. Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, 750 dönüm alana ekim yaptıklarını ve sezon öncesi 8 firmayla anlaşma imzaladıklarını belirtti. Bu arazilerde yaklaşık 3 bin ton ıspanağın yetiştiğini, bin tonunu ancak satabildiklerini anlatan Avşar, "2 bin ton ıspanak ise tarlada kaldı. Sözleşme yaptığımız firmalar, koronavirüs salgını nedeniyle talebin azaldığı gerekçesini öne sürüyor. Ürünü satamazsak, ekili tarlaları sürerek, ürünü toprakla karıştırmak zorunda kalacağız" dedi.

Avşar, 26 Mart'tan bugüne kadar kilosunu 56 kuruştan sattıkları ürünün pazarlarda tüketiciye 3-4 TL'den ulaştığına dikkat çekti.

ÇİFTÇİDE TEDİRGİN BEKLEYİŞ

Çiftçilerin 1,5 ay sonra hasadı yapılacak olan bezelye ürününün satışından da kaygı duyduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, "Ispanak ve bezelye ürünleri daha çok yemek sanayinde kullanılıyor. Fabrikaların tüketimi azaltması, lokantaların kapalı olması yüzünden talep oldukça azaldı. Ispanağın ardından bezelye ürününün de tarlada kalmasından korkuluyor" diye konuştu.

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