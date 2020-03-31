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Koronavirüs tanı testleri PAÜ'de yapılabilecek

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Merkez Laboratuvarı, koronavirüs tanı laboratuvarları yetkilendirmesini alarak, günlük ortalama 300 test kapasitesi ile çalışmalara başladı.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
Koronavirüs tanı testleri PAÜ'de yapılabilecek

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Merkez Laboratuvarı, koronavirüs tanı laboratuvarları yetkilendirmesini alarak, günlük ortalama 300 test kapasitesi ile çalışmalara başladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından PAÜ Hastanesi Merkez Laboratuvarı'na kor6onavirüs tanı belirleme yetkilendirmesi verildi. Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, laboratuvarda çalışmalarına başlandığı, PAÜ Hastaneleri bünyesinde çok daha hızlı bir şekilde test işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi. Böylece Kovid-19 tanısı konulan hastaların, çok daha erken dönemde izole edilerek tedavilerine başlanabileceği kaydedildi.Konuya ilişkin açıklama yapan Merkez Laboratuvar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çalışkan, Günlük 300 test ile çalışmalara başladıklarını kapasitelerini günlük 1000 adete çıkarabilecek potansiyele sahip olduklarını belirtti. Laboratuvar bünyesinde yeterli sayıda alanında uzman araştırma görevlisi ve teknisyenin bulunduğuna dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Çalışkan, 7 gün 24 saat çalışarak test sonuçlarının hızlı bir şekilde alınmasının sağlanacağını ifade ederek, laboratuvarın sadece Denizli değil çevre illere de hizmet verebileceğini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel
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