İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti

İstanbul Arnavutköy'de koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti. Rai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANENİN 2. KATINDAN ATLADI

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi yapılan 40 yaşındaki Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan'da hastaneye yatışı yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Rai, sabah saatlerinde, 2. katta kaldığı odanın camını kırarak atladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin otoparkına düşen hastaya, olayı gören sağlık ekipleri müdahale etti. Rai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.