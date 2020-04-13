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Koronavirüs tanısı konan yabancı uyruklu hasta intihar etti

Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti.

13.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:29
Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi yapılan 40 yaşındaki Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan'da hastaneye yatışı yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan Rai, sabah saatlerinde, 2. katta kaldığı odanın camını kırarak atladı. Hastanenin otoparkına düşen hastaya, olayı gören sağlık ekipleri müdahale etti.
Rai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koronavirüs tanısı konan yabancı uyruklu hasta intihar etti

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Nepal, Güncel
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