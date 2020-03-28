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Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ateşleri yüksek çıkınca hastaneye götürüldüler

ANTALYA'da 3 kişinin bulunduğu araç elektronik posta üzerinden gelen koronavirüs taşıdıkları ihbarı üzerine kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

28.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:39
Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ateşleri yüksek çıkınca hastaneye götürüldüler

ANTALYA'da 3 kişinin bulunduğu araç elektronik posta üzerinden gelen koronavirüs taşıdıkları ihbarı üzerine kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. 3 kişi, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine araçtan indirilmeden hastaneye getirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta yoluyla yapılan ihbarda, 2 hafta önce Almanya'dan gelen ve koronavirüs taşıdıkları öne sürülen isimleri açıklanmayan 3 kişinin 34 CRT 638 plakalı araçla Antalya'ya doğru yola çıktığı belirtildi. İhbar üzerine polis ekipleri, plakası belirtilen aracı Antalya girişindeki Sarısu uygulama noktasında durdurdu.

ATEŞLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Araçtaki 3 kişinin inmesine izin vermeyen polis ekipleri, sağlık görevlilerini olay yerine çağırdı. Bir süre sonra aracın bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri araçtaki 3 kişinin ateşlerini ölçtü. Ateşleri yüksek çıkan, 3'lü araçtan indirilmedi. Yapılan görüşme sonucunda araçta bulunan kişiler tedbir amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi.

POLİS ESKORTUYLA HASTANEYE GETİRİLDİLER

3 kişiye, bulundukları araçla ambulansı takip ederek hastaneye gelmeleri söylendi. Araca yol boyunca polis ekipleri eşlik etti ve diğer araçları yaklaştırmadı. Hastane girişinde yeni maske verilen 3 kişiye, eldiven de taktırıldı. 3 kişi burada kontrole alındı.

YAPTIRDIKLARI TEST NEGATİF ÇIKMIŞ

Diğer yandan, araçtaki kişilerin Kemer'de kaldıkları evde 14 gün kendilerini karantinaya aldığı, 14 günün sonunda test yaptırdıkları ve test sonuçları negatif çıktığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Araç, Güncel

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