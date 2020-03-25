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"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı

Avustralya'da karakol girip "Koronavirüs taşıyorum" diyerek şaka yapmak amacıyla polisin üzerine öksüren 21 yaşındaki genç gözaltına alındı ve kefaretle serbest bırakıldı.

25.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:36

Avustralya 'da bir genç tarafından yapılan koronavirüs şakası pahalıya patladı. 21 yaşındaki genç, karakola girip koronavirüs taşıdığını söyleyerek polisin üzerine öksürünce gözaltına alındı.

POLİSİN ÜZERİNE ÖKSÜRDÜ

Reuters'ın aktardığına göre 21 yaşında bir genç, arkadaşıyla beraber Coffs Harbour'daki polis karakoluna girdi. Genç adam, karakolun içinde 71 yaşındaki bir polis memurunun üzerine öksürdü ve yeni tip Koronavirüs taşıdığını söyledi. Arkadaşı olayı telefonuyla kaydetti.

NİYETİM "ŞAKA YAPMAKTI" DEDİ

Şakaya maruz kalan polis memuru, 21 yaşındaki adamın bilinçli olarak üzerine öksürdüğünü ifade etti. Şakanın ardından karakol kapatıldı ve Koronavirüs taşıdığını iddia eden adamın durumu kontrol edilirken izolasyon protokolleri devreye sokuldu. 21 yaşındaki adam niyetinin "şaka yapmak" olduğunu söyledi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Adam, fiziksel zarar verme yoluyla korkutma ve polis memurunun görevini yapmasını engellemekle suçlanıyor. Gözaltına alınan adam kefalet ile serbest bırakıldı ve 6 Mayıs'ta hâkim karşısına çıkacak.

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’Koronavirüs taşıyorum’ deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
Etiketler : Koronavirüs, Avustralya, Genç, Dünya, Güncel

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Avustralya'da 'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı

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