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Koronavirüs tatilinde, evde tırmanış eğitimi

Koronavirüs tatilinde, evde tırmanış eğitimiOSMANİYE'de, okulların korona virüs tedbirleri kapsamında tatil edilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün boyunca 'evde kal' çağrısı üzerine dışarıya çıkmayan bir baba, çocuklarına tırmanış eğitimi verdi.

21.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:30
Koronavirüs tatilinde, evde tırmanış eğitimi
OSMANİYE'de, okulların korona virüs tedbirleri kapsamında tatil edilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün boyunca 'evde kal' çağrısı üzerine dışarıya çıkmayan bir baba, çocuklarına tırmanış eğitimi verdi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu 2. Kademe Dağcılık Antrenörü ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Sekreteri Yücel Erdoğan, çocuklarının odasını spor salonuna dönüştür. "Evde kal Türkiye" çağrısına destek amaçlı kızı ve oğluna, dağcılık eğitimi veren Baba Yücel Erdoğan, "Vaktimizi faydalı ve eğlenceli bir şekilde geçirmek için çocuklarıma dağcılık lider tırmanışı yaptırdım. Odanın içerisine mini bir tırmanma duvarı yaptırdım. Çocukların ranzalar ve tırmanma duvarında eğitimlerine devam ediyoruz. Bu sayede çocuklarım eğlenerek öğrenirken, sıkıcı olmayan güzel bir vakit geçirmiş oluyorlar. Bizlerde bu korona virüs salgınına karşı 'Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Evde Kal Türkiye!' diyoruz." dedi. Koronavirüs tatilinde, evde tırmanış eğitimi

Kaynak: DHA

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Koronavirüs tatilinde, evde tırmanış eğitimi
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Güncel

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