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Koronavirüs 'te yapılan incelemeler sonucunda çok ilginç bir araştırma

Koronavirüs'te yeni belirti göz ağrısı !

14.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:06
Koronavirüs 'te yapılan incelemeler sonucunda çok ilginç bir araştırma

Günlük hasta takibi sırasında, hastalarda ani başlayan yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye yatırıldığını, Covid-19 testinin de pozitif çıktığı bilgisini aldık, neyse ki bu hastanın hızla iyileşerek evine, sevdiklerinin arasına döndü.

Uluslararası ve Türkiye'de ki Covid-19 pandemi hastanelerinde bağlantı kurarak hastaların göz belirtileriyle ilgili hızlı bir konsültasyon süreci başlattı.

Uluslararası makaleler , tüm bilimsel araştırmalarımız ve meslektaşlarımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler bize gösterdi ki her 3 Covid-19 hastasının birinde bazı göz rahatsızlıkları belirtisi oluştuğuna karar verdildi.

Durumu yeniden değerlendirdiğimizde, hastanın en baştaki o nedensiz görünen göz ağrısı ve kızarıklığının Covid19 sonucu olduğunu anlaşıldı.

HASTALAR GOOGLE'DA EN ÇOK '' GÖZ AĞRISI '' ARAMASI YAPIYOR

Yapılan incelemeler sonucunda çok ilginç bir araştırma çıktı.

Bir siber veri analisti olan Stephens Davidowitz, Google arama motorunda Covid19 salgınında en çok etkilenen ülkelerde son aylarda en sık aranılan sözcüklerin neler olduğuna bakmış ve bilin bakalım ne görmüş ?

En sık aranılan sözcükler arasında "göz ağrısı" ve "koku alamama" kelimeleri en yukarılarda yer alıyor.

Neden peki ?

Çünkü korona virüse yakalanan hastalar kendilerinde ilk olarak bu belirtileri hissediyor ve bunu Google üzerinden araştırmaya başlıyorlar.

HER 3 COVİD-19 HASTASININ 1'İNDE GÖZ RAHATSIZLIĞI VAR !

Bu göz belirtileri bazen diğer şikayetler oluşmadan, en erken bulgu olarak ortaya çıkar.

Nedir bu göz belirtileri ?

1. Göz ağrısı

2. Göz sulanması

3. Gözün akında kanlanma

4. Gözde yanma hissi

ABD'nin en prestijli tıp dergilerinden olan JAMA'nın (Journal of American Medical Association) 31 Mart 2020 tarihli sayısında yer alan bir araştırma, yukarıda verdiğimiz bilgileri onaylamış durumdadır.

Yukarıda ki belirtilerin herhangi birinin görülmesi halinde göz doktorunuz ile temasa geçmenizin faydası olacağını düşünüyoruz. Göz doktorunuz bu konuyla alakalı size tüm bilgilendirmeyi yapacak ve gerekli gördüğü durumlarda sizleri Covid-19 testi için pandemi hastanelerine yönlendirecektir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Google, Sağlık
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