Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs'te Yeni Tehlike: Saçınıza Dokunmayın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, hızlı bir şekilde bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında yeni bir tehlikeyi açıkladı.

08.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:51
Koronavirüs'te Yeni Tehlike: Saçınıza Dokunmayın
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, hızlı bir şekilde bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında yeni bir tehlikeyi açıkladı. Prof. Dr. Eyüpoğlu, saçla temasa dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs ile ilgili yeni tehlikeyi açıklayan Prof. Dr. Eyüpoğlu, "Eğer hasta bir kişinin salgıları saçınıza gelmiş ve siz saçınıza elledikten sonra elinizi yüzünüze götürürseniz virüs bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Sık yıkanmanın ve giysileri sık yıkamanın temel hijyen sebebi ile önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Eyüpoğlu, kısa süre giyilen elbiselerin yıkanmasına gerek olmadığını, elbiselerin havalandırıldıktan sonra tekrar giyilebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Eyüpoğlu, yeni tip koronavirüs'ün cansız yüzeyde uzun süre canlı kalamadığını söyledi.

Türkiye'de Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 7 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 725'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 1582 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüs'te Yeni Tehlike: Saçınıza Dokunmayın - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:36: Siirt'te uyuşturucu operasyonu - Haberler 12:35: Hız yapan sürücüden ilginç savunma: Koronavirüse yakalanmamak için hız yaptım - Haberler 12:33: İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel, "Çiftçi heyeti oluşturulmalı" - Haberler 12:33: Teröristler sivillere saldırdı: 5 şehit - Haberler 12:31: Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın Kulp saldırısını kınadı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 10:45: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı