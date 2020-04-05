Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı’dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim

Koronavirüse yakalanan ve 2 gün önce taburcu olan 68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı, koronavirüse yakalanan hastalara umut olması için bir video yayınladı. Prof. Dr. Sarı videoda, "Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur" dedi.

8 GÜNDE TEDAVİ OLUP SAĞLIĞINA KAVUŞTU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim dalından yakın zamanda emekli olan Prof. Dr. Hidayet Sarı, 21 gün önce koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 10 gün önce Biruni Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan 68 yaşındaki Prof. Dr. Sarı, 2 gün önce taburcu oldu. Eşi Prof. Dr. Nil Sarı'nın da koronavirüs teşhisiyle yoğum bakımda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sarı, eşiyle birlikte tedavi gördükleri hastanenin sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, diğer koronavirüs hastalarına umut olması için bir video paylaştı.

"TEDAVİ KESİNLİKLE BAŞARILI OLMUŞTUR"

Tedavinin kesinlikle başarılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sarı paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim ben Prof. Dr. Hidayet Sarı, 68 yaşında bir hekimim. Maalesef 21 gün önce Covid-19 hastalığına yakalandım ve 10-12 gün önce de Biruni Üniversitesi'nde tetkik ve tedavi gördüm. Onun neticesinde şu anda 2 gündür evde taburcu vaziyette sağlıklı yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Eşimin akciğerinde daha evvelden ufak tefek problemler olduğu için yoğun bakım ünitesine gitti ama ondan da aldığımız haber uyandırılmış ve şuuru açık olduğu şeklinde. İnşallah normal solunuma geçecek diye ümitle bekliyoruz. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur. Hastanedeki bakım son derece kaliteli olmuştur. Bu nedenle bu üniversiteyi kuran Prof. Dr. Adnan Yüksel ve özellikle Mahir Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tedavileri kesinlikle başarılı olmuştur" dedi.

"SAĞLIK SEKTÖRÜMÜZ AYAKTA KALIRSA HASTALARIMIZ DÜZELEBİLİR"

Sağlık çalışanlarından kendilerine dikkat etmelerini ve morallerini yüksek tutmalarını isteyen Prof. Dr. Sarı konuşmasına şöyle devam etti:

"Morallerini yüksek tutsunlar, tedavilerine devam etsinler. Orada düzelen hastalardan aldıkları dualarla onlara güç kuvvet gelmesini diliyorum. Lütfen kendilerini iyi korusunlar. Sağlık sektörümüz ayakta kalırsa hastalarımız düzelebilir. Özellikle bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık teknisyenlerimizin kendilerini korumalarını, morallerini yüksek tutmalarını ve insanüstü gayretlerine devam etmelerini rica ediyorum. Arada dinlenerek kendilerine güç ve enerji toplamalarını rica ediyorum.

"SİGARAYI BIRAKMALARINI RİCA EDİYORUM"

Orada gördüğüm gözlem, sağlık çalışanlarımızın da çok büyük bir sıkıntı ve stres içinde oldukları. Onların da sigara içtiklerini gördüm. Bunların kesinlikle bırakılmasını rica ediyorum. Yürüsünler, sıcak içecekler içsinler, streslerini atsınlar, sohbet etsinler ve birbirlerinden uzak dursunlar, hastalığa yakalanmasınlar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve tedavinin başarılı olduğunu söylüyorum. Ben 67-68 yaşındayım, eşim de bu civarlarda. Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu oğlum Dr. Hasan Sarı ile beraber çekiyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum."

Kaynak: DHA