Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı

TOKAT'ta koronavirüse yakalanan ev hanımı Elmas Doğan (42), 12 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

07.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:34
Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı
TOKAT'ta koronavirüse yakalanan ev hanımı Elmas Doğan (42), 12 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Zile ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk annesi Elmas Doğan, koronavirüse yakalandı. Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Doğan, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 12 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Elmas Doğan, taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Doğan'ı, sağlık personeli  alkışlarla evine gönderdi. Hastalığı yenerek taburcu olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Elmas Doğan, "Kuru öksürükle yakalandım. Ben ev hanımıyım. Sadece çarşıya gidiyorum. Hastaneye başvurdum. Orası acile yönlendirdi. Orada tahliller yaptılar, doktorlarımız ilgilendi. Tahlillerim pozitif çıktığı için Tokat'ta sevk ettiler. Doktorlarımız tedavim esnasında çok ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni arayarak destek olan sevdiklerime teşekkür ediyorum" dedi.


- Tokat

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Değerli Taş, Tokat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: Bulanık Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyor - Haber 14:48: Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haber 14:48: İzmir'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:48: Koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:48: Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler