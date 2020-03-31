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Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti

TOKAT Devlet Hastanesi'nden koronavirüs şüphesi ile tedavi altındayken kaçan ve yakalanıp, yeniden getirildiği hastanede tedavisine devam edilen A.Ü. (74), hayatını kaybetti.

31.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:31
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti

TOKAT Devlet Hastanesi'nden koronavirüs şüphesi ile tedavi altındayken kaçan ve yakalanıp, yeniden getirildiği hastanede tedavisine devam edilen A.Ü. (74), hayatını kaybetti.

Tokat 'ta koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alınan A.Ü., geçen hafta hastaneden kaçtı. Sağlık görevlileri ve polis tarafından evinde bulunan A.Ü., hastaneye geri getirildi. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavisine devam edilen A.Ü., dün hayatını kaybetti.

A.Ü.'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı, eşi H.Ü.'nün (70) de aynı hastanede gözlem altında tutulduğu, yapılan testin ise negatif çıktığı bildirildi.

A.Ü.'nün cenazesi yakınları tarafından sabah saatlerinde hastaneden alınarak götürüldüğü merkeze bağlı Fırındere köyünde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Tokat, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçtı, hayatını kaybetti - Haberler
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