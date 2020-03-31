Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek

Galatasaray 'da Fatih Terim ve Yusuf Günay'ın ardından İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da koronavirüs tedavisi tamamlandı. Albayrak, kaldığı hastaneden bugün taburcu edileceğini söyledi.

"TEDAVİNİN KALAN KISMI EVDE DEVAM EDECEK"

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Albayrak, "14 gündür koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyenlere teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.