Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan haber var!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, 14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." dedi.





Kaynak: Snob Magazin