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Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor

Koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, Akkul'un sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz" açıklamasını yaptı.

06.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:44

Teve 2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüs salgınına yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

"ÇOK GÜZEL HABERLER VAR"

Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan,sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul’un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Etiketler: Hüseyin Arslan, Magazin

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Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor

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Haberler ›› Magazin ››Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor - Magazin
Yorumlar (3)
BALÇOVALI:Ayşegül iyimisin?
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AVNİ:3 gün 5 gün kendilerinden bahsetmeden duramıyorlar.kusura bakmayın ama sizi bu şöhret sevdası hasta edecek
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İLLUMINATİ:GECMİŞ OLSUNDA BU VİRÜSÜ BU ÜLKEYE İLK SOKAN BU VE BUNUN GIBI TİPLER İYİLEŞME SÜRECİNDEN SONRA BUNLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILMALIDIR
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