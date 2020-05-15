Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildiKARABÜK'te, koronavirüs tedavisi gören Habip Çetinkaya ve eşi Hatice Çetinkaya, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

15.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:20
Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi
KARABÜK'te, koronavirüs tedavisi gören Habip Çetinkaya ve eşi Hatice Çetinkaya, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 27 Nisan'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Habip ve eşi Hatice Çetinkaya, koronavirüs test sonucu pozitif çıkınca tedaviye alındı. Tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan Çetinkaya çifti, yapılan son kontrollerin ardından sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden uğurlandı.
Bütün dünyanın sağlık çalışanlarını alkışladığını belirten Habip Çetinkaya, "Onları bizde alkışlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın." dedi.
Sağlık çalışanları, "Tedbirleri bırakma, koronayı sıfırla" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Çetinkaya, Koronavirüs, Çetinkaya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21’e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3’ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye’ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Fenomen Murat Övüç’ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Haber
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Haberler››Güncel››Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:03: Çorum'da 'pop star müftü' lakaplı İl Müftü Yardımcısı karantina yurdunda konser verdi - Haber 20:03: Kayseri'de baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı - Haber 20:02: Gaziantep'te drone'lu koronavirüs uyarısı - Haber 19:59: 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? - Haber 19:58: Libya ordusu saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu - Haber 19:35: Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi - Haber 18:34: Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor - Ekonomi 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber