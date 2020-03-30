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Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi

Geçtiğimiz hafta koronavirüs teşhisi konulan Prens Charles, tedavisinin ardından taburcu edildi. Clarence House'un sözcüsü, Charles'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

30.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:48

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı öğrenildi.

Clarence House'un sözcüsü, yaptığı açıklamada "Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi'nin karantinadan çıktığını doğruluyor" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TANI KONULMUŞTU

Clarence House, 25 Mart'ta Prens Charles'a (71) Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Teşhisin ardından eşi Camilla Parker Bowles'a (72) da Kovid-19 testi yapılmış ancak Bowles'ın testleri negatif çıkmıştı.

Prens Charles ve eşi Düşes Camilla'nın İskoçya'daki evlerinde karantina altına alındıkları duyurulmuştu. Düşes'e yapılan test ise negatif çıkmıştı.

KRALİÇE'NİN DURUMU İYİ

Prens Charles, Kraliçe Elizabeth'le en son 12 Mart'ta bir araya geldiği belirtilirken, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Etiketler: İngiltere, Dünya, Güncel

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Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
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