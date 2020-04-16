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Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun

Sakarya'da, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini evinde izole eden Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam, gençlere önemli uyarılarda bulundu. Gençlerin sosyal mesafe kuralını ihmal ettiğini belirten Sağlam, "Evinde yakınlarında, sevdiklerinde yaşlı olanlar ve bazı rahatsızlığı olanlar olabilir, onlara virüs bulaştırabilirler" dedi.

16.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:53

Sakarya'da, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendini karantinaya alan Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam, gençlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulunarak, "Kendilerine belki bir şey olmayabilir, ancak bu şart veya kural değil. Evinde yakınlarında, sevdiklerinde yaşlı olanlar ve bazı rahatsızlığı olanlar olabilir, onlara virüs bulaştırabilirler. Onların hayatlarının sona ermesine sebep olabilirler" dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi ve Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam, 2 hafta önce kendinde çeşitli belirtiler görünce test yaptırdı. Prof. Dr. Sağlam'ın test sonucu pozitif çıkarken, virüs eşinde ve çocuklarında da görüldü. Sağlam ailesi kendilerini evlerinde izole etti. Cuma günü yapılacak testle sürecin tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Sağlam, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

AİLECE EVDE TEDAVİ GÖRDÜLER

Koronavirüsü hasta yakını olan dostlarından kaptığını düşündüğünü belirten Prof. Dr. Sağlam, "Ben virüsü poliklinikte çalıştığım sırada hasta yakınlarından aldığımı düşünüyorum. Hasta yakınları üniversiteden dostlarımdı. Görünürde herhangi bir rahatsızlıkları yoktu. Ben poliklinikte çalışırken gerekli kurallara riayet ediyorum. Gerek sosyal mesafe, gerek maske ve hijyen, ancak kısa bir süre bu kuralları ihlal ettim. Arkasından birkaç gün sonra bu hastanın koronavirüs pozitif olduğunu öğrendim. Arkadaşlarım da fenalaşıp hastaneye yatmışlar. Onların da koronavirüs pozitif olduğu anlaşıldı. Benzer zamanlarda eşim ve çocuklarımın da ateş öksürük gibi birtakım şikayetleri oldu. Benim de kas ağrılarım oldu. Bizde bu nedenle koronavirüs pozitif miyiz acaba diyerek test yaptırdık ve pozitif olduğumuz anlaşıldı. Ancak biz ailecek hasta olduğumuzdan dolayı ve ağır bir rahatsızlığımız bulunmadığından hastanede değil, evde tedavi altına alındık" dedi.

Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BELİRTTİĞİ KURALLARA UYMAK LAZIM"

Karantina sürecini ev hapsi olarak görmediklerini belirten Prof. Dr. Sağlam, şöyle konuştu:

"Hem tedavi olduk hem de izolasyonumuz evde gerçekleşti. Bu izolasyon iki hafta kadar sürdü. Bu esnada çocukların şikayetleri daha kolay kayboldu. Eşim ve benim yaklaşık 10 gün kadar süren kas ağrılarımız oldu. Bu ağrılar içinde Sağlık Bakanlığı'nca ve ilgililerce önerilen ilacı kullanarak şikayetlerimizi geçirmeye çalıştık. Evde kaldığımız süre esnasında sıkıldım diyemem. Bunu bir ev hapsi şeklinde görmedik. Evde kalmak suretiyle yapmamız gereken birçok iş vardı. Ben, eşim ve çocuklarım bu süreyi fırsata çevirmeye çalıştık ve sıkılmadık. Evden dışarı çıkmayarak başkalarını koruduk ve kurallara riayet ettik. Bugün itibariyle benim ve de çocukların herhangi bir şikayeti kalmadı. İnsanlara önerim gerek virüs almış olsun gerekse almamış olsun Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği kurallara muhakkak uymak lazım."

GENÇLERE "SOSYAL MESAFE" UYARISI

Gençleri sosyal mesafe konusunda uyaran Prof. Dr. Sağlam, "Özellikle bazı gençler kendilerine bir şey olmayacağını düşünerek sosyal mesafe kuralını çokça ihmal ediyorlar. Benim de kanaatim o yönde ama onlar unutmamalılar ki kendilerine belki bir şey olmayabilir, ancak bu şart veya kural değil. Evinde yakınlarında, sevdiklerinde yaşlı olanlar ve bazı rahatsızlığı olanlar olabilir, onlara virüs bulaştırabilirler. Onların hayatlarının sona ermesine sebep olabilirler. Virüsten korunmak için sosyal izolasyon, kişisel hijyen ve sağlıklı beslenmek özellikle üzerinden durulması gereken hususlardan olmalıdır. Ayrıca akciğerlerimize saldıran virüslere karşı da akciğerleri koruma yönünde dikkat ve tedbirli olmak lazım. Akciğerlere zarar verecek olan başta sigara olmak üzere diğer soluduğumuz havayı kirleten her ne varsa onlardan uzak durmak suretiyle olmalıdır. Sigara konusu üzerinde çokça durulmayan bir tehlikeli alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Ancak herkesin hayati tehlikeden daha kolay kurtulmak açısından akciğerlerle ilgili bu tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam’dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Salih Sağlam, Koronavirüs, Güncel

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