Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil

Koronavirüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul'un yoğun bakımda tedavisine devam ettiği öğrenildi. Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "Şimdilik durum umut verici ama stabil" dedi.

03.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:13

Televizyonda hazırlayıp sunduğu 'Çok Gezenti' programıyla bilinen ünlü sunucu Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, bir süre önce koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınmışlardı. Yoğun bakımda tedavisi süren Burak Akkul'un sağlık durumu ile bilgili bilgileri, Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Arslan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"HERKES GİBİ SABIRLA BEKLİYORUZ"

Arslan yaptığı paylaşımda, "Burak Akkul'un tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdan, - inanıyoruz, umuyoruz çok yakında - çıktığı zaman mutlaka size haber verecek Seda Akkul. Ancak o zamana kadar yazılabilecek her şey tekrardan ibaret. Sizin gibi, artık aileden herkes gibi biz de sabırla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DURUMU UMUT VERİCİ AMA STABİL"

Ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Arslan, "Durumda anlatılabilir büyük değişiklikler olmadıkça buraya bir şey yazmak çok anlamlı gelmiyor. Ama bu kadar soran ve merak eden için; şimdilik durum umut verici ama stabil. Tüm iyi dilekleriniz için sağ olun" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul’un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil
Etiketler: Hüseyin Arslan, Magazin

Haberin Videosu :

Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil

İlgili Haberler

Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram’dan birbirine gönderme yaptıDün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Erdoğan’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye’ye övgü yağdırdıErdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kestiHaluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti
Koronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildiKoronavirüse yakalanan muhabir Korhan Varol, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
Corona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayılarıCorona virüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı hangi ilde kaç kişi öldü? İşte illere göre koronavirüs ölüm sayıları, illere göre vaka sayıları
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?Sosyal izolasyon nedir? Sosyal izolasyon nasıl uygulanır? Sosyal izolasyon kuralları nelerdir? Sosyal mesafe ne demek?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var? Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?Gıda alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsü günlerde nasıl alışveriş yapılır?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Bella Hadid’in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı Magazin
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
’’Sıra bende’’ dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı Magazin
''Sıra bende'' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
Ablasından tokat yiyen Kim’in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Magazin
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kanal D çağrılara kulak astı! 2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak Magazin
Kanal D çağrılara kulak astı! 2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak
Dün akşam canlı yayın yapan iki ünlü bugün birbirlerine gönderme yaptı Magazin
Dün akşam canlı yayın yapan iki ünlü bugün birbirlerine gönderme yaptı
Erdoğan’ın kampanyasına bağış yapan şarkıcı, Türkiye’ye övgü yağdırdı Magazin
Erdoğan'ın kampanyasına bağış yapan şarkıcı, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Arda Turan’ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı Magazin
Arda Turan'ın eşi, servet değerindeki giyinme odasının kapılarını açtı
Haluk Levent 10 yıl sonra sakallarını kesti! İşte yeni imajı Magazin
Haluk Levent 10 yıl sonra sakallarını kesti! İşte yeni imajı

Son Dakika Magazin Haberleri

16:33: Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil - Magazin 16:32: Modacı Faruk Saraç, Bodrum'daki evine kapanarak işe koyuldu - Magazin 16:32: Yeni çocuk kanalı MEYPOM Çocuk yayın hayatına başladı - Magazin 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:48: Ev kuşu Sophie Turner - Magazin 15:47: Ryan Reynolds karantinayı içerek geçiriyor - Magazin 15:39: Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı - Magazin 14:36: Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı - Magazin 13:20: Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı - Magazin 13:53: Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı - Magazin 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber