Koronavirüs tedavisi gören Yargıtay üyesi iyileşti
Yargıtay üyesi Ender Şener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
12.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:28
Alınan bilgiye göre, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Yargıtay üyesi Şener, hastalığı yendi.
Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Yargıtay üyesi Şener'in, son test sonucunun negatif çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yargıtay üyeleri arasında başka bir pozitif vaka bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA