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Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen Resmiye nine, beyin kanaması geçirdi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tekrar tedaviye alındı.

06.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:51
Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen Resmiye nine, beyin kanaması geçirdi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tekrar tedaviye alındı.

Hipertansiyon, kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan Resmiye Işık'ın, 22 Mart günü yatırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede 9 gün tedavi gören ve 1 Nisan'da testleri negatif çıkan Işık, aynı gün taburcu edildi. Evinde dinlenen ve tedavisine devam edilen Işık, dün gece fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren Işık, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

'86 yaşında koronavirüsü yenen hasta' olarak gündeme gelen Resmiye Işık'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı haberini, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Yüce, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen koronavirüsü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adapazarı, Güncel
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