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Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen Selin, göreve döneceği günü bekliyor

KIRKLARELİ'de, 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındığı hastanede iyileşen ve alkışlarla taburcu edilen UMKE personeli Selin Telo, görevinin başına döneceği günü beklediğini söyledi.

03.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:46
Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen Selin, göreve döneceği günü bekliyor

KIRKLARELİ'de, 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındığı hastanede iyileşen ve alkışlarla taburcu edilen UMKE personeli Selin Telo, görevinin başına döneceği günü beklediğini söyledi. Polis memuru eşi Akın Telo ise yaşadıkları süreci sosyal medyadan, duygulandıran paylaşımıyla anlattı.

Kırklareli UMKE'de görev yapan, evli ve 2 çocuk annesi Selin Telo, yaptırdığı 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde 9 gün tedavi gören Telo, sağlığına kavuştuktan sonra önceki gün alkışlar arasında taburcu edildi. Evinde karantina sürecini geçiren 9 yıllık UMKE görevlisi Telo, hastaneden ayrılırken, çekilen görüntülerinin herkese umut olması için sosyal medyadan paylaşıldığını söyledi. Mesleğe Şırnak'ta başlayıp, 4 yıl görev yaptıktan sonra 3 yıl da Malatya'da çalışan Selin Telo, yeniden görevinin başına döneceği günü beklediğini belirtti.

'NASIL FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNEN, ÖZEL İNSAN'

Selin Telo'nun polis memuru eşi Akın Telo, sosyal medya hesabından, yaşadıkları süreci duygulandıran paylaşımıyla anlattı. Eşinin, Elazığ depreminden sonra bölgeye gözünü kırpmadan gittiğini belirten Akın Telo, şunları kaydetti:

"Ne yapamayacağımızı bilmediğimiz, çok üzüldüğümüz anlardan birini yaşadım. Bazı şeyleri engellemeye çalışsak da engelleyemediğimiz anlar olur ya onu yaşadım. Benim eşim, canla başla çalışan, hayatının her anında 'daha iyi, daha güzel ne yapabilirim' insanlara, vatana ve millete nasıl faydalı olacağını her daim düşünen özel bir insandır. Elazığ'da deprem oldu, hiçbir şey düşünmeden 'amaç hizmet, bir kişiye dahi ufacık da olsa faydam olabilir mi' diyerek gözü kırpmadan gitti. Edirne sınır kapısında göçmenler var, zor durumdalar, yine orada eşim insanlara din, dil ve ırk gözetmeksizin yardımcı olmak için giderek çalıştı. En sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan 'Covid-19' pandemisi, bunun için de canla başla hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan yoğunluktan hiçbir zaman şikayet etmedi. ve kendisine 'Covid-19' teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü. Bugün kendisi Allah'ın izni, devletimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile taburcu oldu. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki bizim evin her şeyine, annemize bir şey olmadı. Allah tüm hastalarımıza şifa versin."

DOKTORUNDAN 'EVDE KAL' MESAJI

Selin Telo'nun hastaneden taburcu edilmesinin ardından doktoru ise "Selin, UMKE'de çalışan, insanların yardımına koşan bir sağlık görevlisiydi. Koronavirüs tanısıyla takip ettik ve onu sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz. Biz onun için buradaydık ve şimdi o da bizim için 14 gün boyunca evinde kalacak. Haydi Kırklareli, haydi Türkiye, sen de bizim için evinde kal" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel
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