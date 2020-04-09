Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs tedavisi olan televizyoncu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı
09.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:50
İyileştiği haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Akkul, Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 20 gün yoğun bakımda uyutulduktan sonra servis odasına alındığını söyledi. Akkul eşi Seda Akkul ile birlikte Covid-19 testlerinin negatif çıktığını bir kaç gün dinlendikten sonra taburcu olacağını açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Dünya