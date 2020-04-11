Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın taburcu edildi

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

11.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:11
Koronavirüs tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın taburcu edildi
Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ambulansları ile evlerine götürüldü.
Günler sonra aileleriyle yeniden buluşmanın sevincini yaşayan hastalar, tedavilerini gerçekleştiren Mimarsinan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ve ambulans hizmeti veren Büyükçekmece Belediyesine teşekkür etti.
Taburcu edilen hastalardan 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle hastaneye geldiğini, 4 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini, iyileştiğini fakat ağrılarının devam etiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Büyükçekmece, Mimarsinan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:14: Antalya Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayanların ihtiyacını karşılıyor - Haber 17:14: İstanbul'da "siber dolandırıcılık" şüphelisi 3 Özbekistanlı tutuklandı - Haber 17:13: Zabıta ekipleri evlere ekmek dağıtımı yapıyor - Haber 17:13: KIBRIS GAZİSİNE EKMEĞİNİ YUNUSLAR GETİRDİ - Haber 17:13: Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2) - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber