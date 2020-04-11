Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 84 yaşındaki hasta taburcu edildi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi süreci tamamlanan 84 yaşındaki kişinin evine gönderildiğini bildirdi.

11.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:21
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi süreci tamamlanan 84 yaşındaki kişinin evine gönderildiğini bildirdi.
Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların aldığı kararların kentte büyük titizlikle uygulandığını söyledi.
Kentte, Kovid-19 testi pozitif çıkan 6 hastanın olduğunu ve bunlardan 3'ünün kısa süre önce tedavilerinin başarıyla tamamlanarak evlerine gönderildiğini anımsatan Sonel, "Dün akşam 86 yaşındaki Mustafa Demirci dedemiz, bugün de 84 yaşındaki Musa Güzel dedemizin bu hastalığı yenmesi ve evine gönderilmesi, tedavisi devam eden hastalar için ümit vericidir. İnşallah tedavisi devam eden 2 vatandaşımız da en kısa sürede sevdiklerine kavuşur." dedi.
Bu süreçte tüm kurumların üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdiğini anlatan Sonel, şunları kaydetti:
"Devletimizin tüm kurumları geçmişte olduğu gibi bugün de bütün gücüyle vatandaşımızın yanındadır. Her türlü sorunu, sıkıntıyı anında çözüme ulaştırma gayreti içindeyiz. Bu sürecin hızlı şekilde sonlanması için vatandaşların alınan kararlara büyük titizlikle uyması ülkemiz açısından son derece önemlidir. Buna riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sağlık çalışanlarına, Vefa Sosyal Destek gruplarımıza, polisimize ve jandarmamıza ediyorum. Çünkü son derece fedakarca vatandaşlara hizmet ediyorlar." Koronavirüs tedavisi tamamlanan 84 yaşındaki hasta taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Sağlık Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs tedavisi tamamlanan 84 yaşındaki hasta taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

15:30: Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede: Beni böyle idare edeceksiniz" - Haberler 15:30: Hollanda'da son 24 saatte bin 316 vaka - Haberler 15:28: Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı - Haberler 15:24: Belçika'da koronavirüs bilançosu yükseliyor - Haberler 15:18: Emniyet Müdürü Artunay, kontrol noktasını denetledi - Haberler 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı