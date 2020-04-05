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Koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi

SİVAS'ta koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 19 kişi, taburcu edildi.

05.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:10
Koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi

SİVAS'ta koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 19 kişi, taburcu edildi. Hastalardan biri, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastalar, taburcu edildi. Bir kadın hasta ise doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice Teyze maskeni takar mısın?" diye seslenmesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından çıktı. Sağlık çalışanları taburcu edildiğini söyleyerek hastayı alkışlarla uğurladı. Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Numune Hastanesi, Koronavirüs, Sivas, Güncel
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