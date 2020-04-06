Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire, alkışlarla taburcu edildi

TOKAT'ta, koronavirüse yakalanan hemşire Özlem Şirinyar (32), tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu oldu.

Turhal ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Özlem Şirinyar, koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde 4 günlük tedavisinin ardından Şirinyar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 6 gün süren tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan hemşire Özlem Şirinyar, hastaneden taburcu edildi. 14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Şirinyar, meslektaşları tarafından alkışlarla evine gönderildi.

Kaynak: DHA