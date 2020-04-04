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Koronavirüs Tedavisinde Kullanılan İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

04.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:51
Koronavirüs Tedavisinde Kullanılan İlaç Geri Ödeme Listesine Alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, "Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık" ifadelerini kullandı.

Hastanelere Özel Destek

Bakan Selçuk, "Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, "Sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldık. Dünya Sağlık Örgütü, salgına karşı yayımladığı bildiride, immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğuna dikkat çekti. İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların oluşturularak, bu alanda ilerlemelerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Biz de bu doğrultuda ülkemizde, iyileşen vatandaşlarımızın serumlarından antikor temin edilerek koronavirüs tanılı hastalarımızda kullanılması işlemine ait bedelleri karşılayacağız" dedi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Teknoloji
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