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Koronavirüs tedavisinde önerilen ilacın üretimine başlandı

FLAŞ... Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda tüm dünyanın mücadele ettiği COVID-19'a karşı olumlu sonuç verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. Firma, yıl sonuna kadar üretecekleri tüm ilaçları da Sağlık Bakanlığı'na bağışlayacaklarını kaydetti

03.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:32
Koronavirüs tedavisinde önerilen ilacın üretimine başlandı

Abdi İbrahim, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi protokollerinde yer alan ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirdi.



İlacın üretilen ilk partisini Sağlık Bakanlığı'na teslim eden Abdi İbrahim, İstanbul 'daki tesislerinde Nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin tablet ve ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de Bakanlığa bağışlayacak. Etken maddesi klorokin fosfat olan ilacın sıtma tedavisinde kullanıldığı belirtildi.



ÜRETİLEN İLAÇLARI BAĞIŞLAYACAKLAR

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, "COVID-19'un tedavi protokolünde yer alan ilacın halihazırda Türkiye'deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan ham maddeyi Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın sahada bize verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Bu ilacın yıl sonuna kadar yapacağımız tüm üretimini bağış yoluyla Türk tıbbının hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.



'SALGINLA MÜCADELEYE ÜRETİME ARA VERMEDEN KATILIYORUZ"

Dünyanın ve Türkiye'nin daha önce deneyimlemediği bir salgınla karşı karşıya olduğunu söyleyen Barut, "İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar çok ciddi can kayıplarına yol açtı. İlk etapta Çin'de ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaya başlayan COVID-19 ile ilgili gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Söz konusu salgınla ilgili endişe verici gelişmelere karşı hükumetimiz ve Sağlık Bakanlığımız önemli bir mücadele ortaya koyuyor.



Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda alınan önlemlere ve özellikle de evden çıkmama önerilerine hep birlikte uymamız büyük önem taşıyor. Doktorlarımız, eczacılarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstün bir gayret, hiçbir zaman unutulmayacak bir fedakarlık ve sarsılmaz kararlığı ile yürütülen salgınla mücadele seferberliğine biz de üretime ara vermeden, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları onlara kesintisiz ulaştırarak katılıyoruz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Abdi İbrahim, İstanbul, Magazin
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