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Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Hvidovre Hospital Hastanesi, koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta ve yakınlarında test amaçlı tedavi olarak sıtma tedavisinde kullanılan "Klorokin" ilacını kullanacak. Fransa'da 24 hastaya uygulanan sıtma ilacı, 18 hastanın 6 gün içinde ayağa kalkmasını sağlamıştı.

22.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:07

Hvidovre Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırmacı Profesörü Thomas Benfield ile doktor Stig Ekkert'in insiyatifinde gerçekleşecek olan denemeler, Fransa 'da bu ilaç üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayanılarak denenecek.

Milliyet 'ten İrfan Kurtulmuş'un haberine göre, Fransa'da 24 koronavirüs hastasına uygulanan sıtma ilacı tedavisi sonucunda hastaların 18'inin 6 gün içinde ayağa kalktığının görüldüğüne vurgu yapan doktor Ekkert, ilacın çabuk iyileştirip daha az hasta yaptığını söyledi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Doktorlar Benfield ile Ekkert, 50 kadar koronavirüs hastası ve yakınlarına zehirsiz olan sıtma ilacı 'klorokin'i dozajlar halinde vereceklerini ve bunun virüsü önleme de kullanılıp kullanılamayacağını da araştıracaklarını ifade ettiler.

"YAN ETKİLERİNİ BİLİYORSANIZ KULLANMAK SIKINTI YARATMAZ"

Danimarkalı Profesör Benfield ayrıca, sıtma ilacı klorokin'in yan etkilerini bildiklerinden kullanmanın sıkıntı yaratmayacağını, ABD ile Norveç'in de bu yöntemi denemeye başlayacağını sözlerine ekledi. Danimarka'da, şimdiye kadar bin 326 kişide bulunan koronavirüsü vakasında 13 kişi hayatını kaybetti. 1 Türk kadın da hastaneye kaldırıldı.

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Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı ’Klorokin’ kullanılacak

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Kopenhag'da koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı 'Klorokin' kullanılacak
Etiketler : İrfan Kurtulmuş, Danimarka, Milliyet, Fransa, Sağlık, Dünya

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