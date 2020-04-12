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Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından öldü

Son dakika: Sakarya'da, koronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

12.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:32

Sakarya 'nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart'ta kaldırıldığı hastanede 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi.

GECE SAATLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI

Işık'ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık'ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, 22 Mart, Söğütlü, Sakarya, Güncel

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