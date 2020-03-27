Koronavirüs tedbir ve kararlarına uymayanlara "hapis cezası" uyarısı
Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişilere idari para veya hapis cezası verilebileceği uyarısı yapıldı.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişilere idari para veya hapis cezası verilebileceği uyarısı yapıldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi